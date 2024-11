Chiaretto e culatello: gemellaggio che celebra l’eccellenza italiana

Chiaretto e culatello: ecco il gemellaggio che celebra l’eccellenza italiana. Un incontro di sapori e tradizioni che ha preso vita con la gita annuale della Confraternita del Chiaretto, quest’anno in trasferta fuori dal territorio gardesano. Fondato nel 1978, il gruppo da decenni celebra il rosato del Garda, oggi ufficialmente riconosciuto come Valtenesi Riviera del Garda Classico dop Chiaretto. Più che una semplice associazione, la Confraternita rappresenta un punto di riferimento per produttori e appassionati, organizzando eventi e incontri per il vino che porta nel bicchiere l’essenza del Garda.

Garda ed Emilia

Se di solito gli incontri annuali riguardano i migliori Chiaretti della zona o il tradizionale Palio del Chiaretto, che quest’anno ha visto trionfare la Cantina Delai di Puegnago del Garda, questa volta i soci hanno deciso di scoprire i sapori emiliani.

Nei giorni scorsi, all’alba, una cinquantina di appassionati si sono messi in viaggio verso Fidenza, dove li attendeva la prima tappa: il Caseificio Parma 2064. Qui, hanno esplorato una realtà cooperativa che ogni giorno trasforma milioni di litri di latte in migliaia di forme di Parmigiano Reggiano, uno dei simboli più apprezzati del gusto italiano. A seguire il gruppo si è spostato nella suggestiva Rocca Meli Lupi di Soragna e, poi, verso Polesine Zibello per incontrare lo chef Massimo Spigaroli, rinomato produttore di culatello e altri salumi di qualità.

Il gemellaggio

A tavola, Chiaretto e culatello hanno sancito un gemellaggio ufficiale: un patto siglato dalla presidente Donatella Avigo e dal priore della Confraternita del Culatello supremo Alberto Spisni, entrambi pronti a valorizzare le rispettive tradizioni in nuovi progetti comuni.

Un brindisi che ha unito Garda e Parma, due territori diversi ma accomunati dal piacere per il buon gusto.

La giornata si è conclusa con una visita al Museo Casa Barezzi a Busseto e alla casa natale di Giuseppe Verdi. Cosa potrà nascere da questo incontro? Sicuramente un futuro di eventi e iniziative per promuovere l’autenticità italiana, in ogni calice e in ogni piatto.