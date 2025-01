Lo chef Davide Botta è tornato: a Nave c’è il suo Artigliere

Barbara Fenotti

Conquistò la stella Michelin a Gussago, poi si trasferì al Santellone e a Isola della Scala

2 ' di lettura

Lo chef Davide Botta

C’è un tempo per peregrinare, assaggiare e formarsi e c’è un tempo per investire in modo diverso: mettendo radici. L’importante, in ogni caso, è non smettere di sperimentare, costruire, conoscere. È, in poche parole, quello che sta facendo lo chef Davide Botta. Dopo una vita passata a cucinare e concepire piatti nelle cucine altrui o sue, ma fuori Brescia, ha deciso di stabilirsi a Nave. Ha acquistato l’ex trattoria da Waifro, in via Monteclana 40 e, dopo aver ristrutturato i locali, lo scorso n