Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaSebino e Franciacorta

Manutenzione straordinaria per il parco delle Piramidi di Zone

Flavio Archetti
L’intervento necessario per rendere più agevole il passaggio dei visitatori
Necessari il taglio del bosco alla base delle piramidi della riserva - © www.giornaledibrescia.it
Necessari il taglio del bosco alla base delle piramidi della riserva - © www.giornaledibrescia.it

Nel giro ad anello che consente di osservare da vicino le Piramidi di erosione della riserva naturale di Zone, raggiungere la base delle singolari colonne di terra (con un masso sulla cima) è determinante per capire al meglio cosa sono queste formazioni geologiche spontanee. Da qualche tempo però avvicinarsi è diventato difficile. A impedirlo è la crescita del bosco, che tra arbusti, piante e rami rende meno frequentabili i sentieri, impedendo in alcuni dei punti vicini alle Piramidi di fruire d

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario