Manutenzione straordinaria per il parco delle Piramidi di Zone

Flavio Archetti

L’intervento necessario per rendere più agevole il passaggio dei visitatori

Necessari il taglio del bosco alla base delle piramidi della riserva - © www.giornaledibrescia.it

Nel giro ad anello che consente di osservare da vicino le Piramidi di erosione della riserva naturale di Zone, raggiungere la base delle singolari colonne di terra (con un masso sulla cima) è determinante per capire al meglio cosa sono queste formazioni geologiche spontanee. Da qualche tempo però avvicinarsi è diventato difficile. A impedirlo è la crescita del bosco, che tra arbusti, piante e rami rende meno frequentabili i sentieri, impedendo in alcuni dei punti vicini alle Piramidi di fruire d