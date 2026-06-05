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Zelensky propone a Putin un faccia a faccia: è la volta buona per la pace?

Ieri il presidente ucraino ha inviato una «lettera aperta» al Cremlino in cui chiede un «dialogo diretto» per risolvere il conflitto
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Volodymyr Zelensky ieri ha chiesto a Vladimir Putin, con una lettera, un incontro per «porre fine» alla guerra in Ucraina, che dura ormai dal 2022. Il presidente ucraino ha proposto ai russi un «dialogo diretto tra noi e voi», chiedendo di fissare già una «data precisa» per l’incontro. Lo «zar» non ha ancora risposto direttamente, ma dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo si è detto pronto a raggiungere una soluzione «attraverso mezzi pacifici». 

Dall’altra parte dell’Atlantico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con entusiasmo (a modo suo) la proposta: «Sarebbe bellissimo se si incontrassero, devono farlo». Nel frattempo, però, un attacco di droni russi nella notte ha ucciso un uomo di 75 anni a Kherson, nel sud dell’Ucraina.

La proposta di Zelensky può essere davvero la volta buona per la fine del conflitto oppure la diplomazia non riuscirà ad avere la meglio sulle armi? Fateci sapere la vostra qui sotto.

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