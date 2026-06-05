Zelensky propone a Putin un faccia a faccia: è la volta buona per la pace?

Volodymyr Zelensky ieri ha chiesto a Vladimir Putin, con una lettera, un incontro per «porre fine» alla guerra in Ucraina, che dura ormai dal 2022. Il presidente ucraino ha proposto ai russi un «dialogo diretto tra noi e voi», chiedendo di fissare già una «data precisa» per l’incontro. Lo «zar» non ha ancora risposto direttamente, ma dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo si è detto pronto a raggiungere una soluzione «attraverso mezzi pacifici».