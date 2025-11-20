Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaItalia e Estero

Zelensky parlerà nei prossimi giorni con Trump

Kiev ha ricevuto il piano americano sulla pace. «Gli Stati Uniti e l'Ucraina lavoreranno congiuntamente e in maniera costruttiva» al piano di pace, afferma la presidenza ucraina
Trump e Zelenskyy durante il summit Nato di giugno - Ansa © www.giornaledibrescia.it
Trump e Zelenskyy durante il summit Nato di giugno - Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Kiev ha ricevuto il piano Usa sulla pace in Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky prevede di discutere nei prossimi giorni con il presidente Usa Donald Trump. «Gli Stati Uniti e l'Ucraina lavoreranno congiuntamente e in maniera costruttiva» al piano di pace, afferma la presidenza ucraina. 

Il Presidente dell'Ucraina, si legge nella nota della presidenza ucraina, «ha delineato i principi fondamentali che sono importanti per il nostro popolo e, in seguito all'incontro di oggi, abbiamo concordato di lavorare sui punti del piano in modo da garantire una fine dignitosa alla guerra».

«Fin dai primi secondi dell'invasione russa, l'Ucraina ha cercato la pace e sosteniamo tutte le proposte significative che possano avvicinare una vera pace. L'Ucraina sostiene le proposte del presidente Trump fin dall'inizio di quest'anno per porre fine allo spargimento di sangue». La presidenza ucraina afferma di essere «pronta a collaborare in modo costruttivo con la parte americana e i partner in Europa e nel mondo per raggiungere la pace».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Donald Trumppresidente Zelenskypiano di pace
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario