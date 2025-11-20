Zelensky parlerà nei prossimi giorni con Trump

Kiev ha ricevuto il piano Usa sulla pace in Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky prevede di discutere nei prossimi giorni con il presidente Usa Donald Trump. «Gli Stati Uniti e l'Ucraina lavoreranno congiuntamente e in maniera costruttiva» al piano di pace, afferma la presidenza ucraina.

Il Presidente dell'Ucraina, si legge nella nota della presidenza ucraina, «ha delineato i principi fondamentali che sono importanti per il nostro popolo e, in seguito all'incontro di oggi, abbiamo concordato di lavorare sui punti del piano in modo da garantire una fine dignitosa alla guerra».

«Fin dai primi secondi dell'invasione russa, l'Ucraina ha cercato la pace e sosteniamo tutte le proposte significative che possano avvicinare una vera pace. L'Ucraina sostiene le proposte del presidente Trump fin dall'inizio di quest'anno per porre fine allo spargimento di sangue». La presidenza ucraina afferma di essere «pronta a collaborare in modo costruttivo con la parte americana e i partner in Europa e nel mondo per raggiungere la pace».