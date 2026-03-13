Brescia è pronta ad accogliere le «X Giornate della Salute»

Dal 23 marzo al 2 aprile Brescia si trasforma nella capitale della prevenzione con «Le X Giornate della Salute 2026: prevenzione e benessere per tutti». L’evento, ideato e organizzato dalla Croce rossa italiana - Comitato di Brescia, si propone di rendere la cultura della salute accessibile a ogni persona attraverso un fitto calendario di appuntamenti diffusi tra il Carmine e l’area di Campo Marte e, soprattutto, nel chiostro e nel Teatro di San Giovanni.

Per dieci giorni, la città sarà animata da camminate guidate, sessioni di educazione alimentare e incontri con esperti su temi cruciali: dalla salute cardiovascolare alla prevenzione oncologica (in collaborazione con Lilt), dalla prevenzione degli infortuni domestici alla salute della bocca (in collaborazione con Andi), dalla cura delle emozioni dei bambini (in collaborazione con Il sorriso dei bimbi) alla cura dei nostri amici animali, passando per il benessere psicofisico con le passeggiate nella storia a cura di Acli Borgo Trento. Spazio anche alla formazione pratica con dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare e manovre salvavita a cura dei volontari Cri e dell’Associazione Bravo Sierra. L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalle istituzioni e dai diversi enti sanitari, che si concentrano sul ricordo dell’importanza della prevenzione.

Spazio anche «al mangiar sano» e quindi all’educazione alimentare; nella mattinata del 28 marzo lo chef Alessandro Zaninari si esibirà in uno show cooking e mostrerà come, con pochi semplici ingredienti, si possa mangiare in modo gustoso e sano. Nel chiostro verranno proposti assaggi di verdura e frutta di stagione (grazie al contributo di Coldiretti) accompagnati da scaglie di Grana Padano (offerte dal Consorzio) e biscotteria integrale e ai cereali (messi a disposizione dalla Gandola).

L'inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 23 marzo alle 17.30 con un concerto a cura dell'associazione Bach Consort Brescia, eseguito dal soprano Eleonora Mingardi accompagnata dal pianista Luciano Carbone che darà il via alle attività presso il Chiostro di San Giovanni.

Tra i momenti più attesi spiccano il Night Check-Up, la notte del 28 marzo, quando il quartiere del Carmine vedrà protagonisti i volontari che incontreranno i giovani per parlare di prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse e proporranno loro uno screening. La manifestazione chiuderà giovedì 2 aprile, con la Red Run in collaborazione con CorrixBrescia: la storica corsa/camminata non competitiva che anima il centro cittadino.