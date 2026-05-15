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Robotica educativa, alla finale Wro 2026 di Brescia brillano i team locali

Alla Finale Italia della World Robot Olympiad, ospitata in città l’11 e 12 maggio, oltre 300 studenti si sono sfidati tra programmazione, robot autonomi e progetti innovativi. Tre squadre locali voleranno alla finale mondiale di Porto Rico.
Un momento delle prove nelle categorie RoboMission
Un momento delle prove nelle categorie RoboMission

Due giornate di gare, tecnologia e creatività hanno trasformato Brescia nella capitale italiana della robotica educativa. L’11 e 12 maggio la città ha ospitato la Finale Italia della World Robot Olympiad 2026, competizione nazionale dedicata alla robotica e alle discipline STEM, con la partecipazione di oltre 300 ragazzi provenienti da tutta Italia

La sfida

L’evento, ospitato in città, è stato organizzato da Dreampuzzle Aps Ets, realtà attiva nella promozione della robotica educativa e delle competenze digitali tra i giovani.

Durante le due giornate, oltre 300 ragazzi si sono confrontati nelle diverse categorie della Wro: RoboMission, con robot autonomi impegnati a completare missioni sul campo di gara; RoboSports, una sfida robotica dinamica tra squadre; e Future Innovators, dedicata alla presentazione di progetti innovativi e soluzioni tecnologiche. Un’occasione per mettere alla prova progettazione, programmazione, problem solving e lavoro di squadra.

Studenti e coach durante le gare
Studenti e coach durante le gare

A rendere ancora più speciale l’edizione bresciana sono stati i risultati ottenuti dai team del territorio, protagonisti in più categorie.

I campioni bresciani

I primi posti nelle rispettive categorie sono andati a:

  • RoboMission Kids: Hacker in Erba
  • RoboMission Elementary: LIM Team
  • RoboMission Junior: TFO13

Il successo del LIM Team ha anche un valore simbolico sul fronte dell’inclusione nelle discipline tecnologiche: la squadra è composta da due ragazze e un ragazzo ed è stata l’unica, nella categoria Elementary, con presenza femminile. Un segnale che conferma come la robotica educativa possa essere uno spazio sempre più accessibile e stimolante per tutte e tutti

Il team LIM Team (categoria RoboMission Elementary)
Il team LIM Team (categoria RoboMission Elementary)

Successo bresciano anche nella categoria RoboMission Junior, dove il titolo nazionale è andato al team TFO13, mentre nella RoboMission Kids, il titolo è andato agli Hacker in Erba. Grazie alla vittoria nelle rispettive categorie, i tre team bresciani rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale della World Robot Olympiad, in programma a San Juan (Porto Rico) nel dicembre 2026.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri team locali

La presenza bresciana si è distinta anche con altri piazzamenti di rilievo, a conferma della qualità del lavoro svolto durante l’anno da scuole e team del territorio.

Nella categoria RoboMission Junior:

  • terzo posto per WASABI Team
  • quarto posto per I PROCIONI ARRABBIATI
  • sesto posto per GANGSTER

Nella categoria RoboMission Elementary:

  • terzo posto per ONE PIECE TEAM
  • Nella categoria Future Innovators Senior:
  • sesto posto per EXplosivi

Queste squadre hanno inoltre ottenuto la qualificazione agli Open championships internazionali, in programma in USA ed India a settembre e Croazia a ottobre: un’esperienza che permetterà ai giovani partecipanti di confrontarsi con team provenienti da tutto il mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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