Robotica educativa, alla finale Wro 2026 di Brescia brillano i team locali

Due giornate di gare, tecnologia e creatività hanno trasformato Brescia nella capitale italiana della robotica educativa. L’11 e 12 maggio la città ha ospitato la Finale Italia della World Robot Olympiad 2026, competizione nazionale dedicata alla robotica e alle discipline STEM , con la partecipazione di oltre 300 ragazzi provenienti da tutta Italia

L’evento, ospitato in città, è stato organizzato da Dreampuzzle Aps Ets, realtà attiva nella promozione della robotica educativa e delle competenze digitali tra i giovani.

Durante le due giornate, oltre 300 ragazzi si sono confrontati nelle diverse categorie della Wro: RoboMission, con robot autonomi impegnati a completare missioni sul campo di gara; RoboSports, una sfida robotica dinamica tra squadre; e Future Innovators, dedicata alla presentazione di progetti innovativi e soluzioni tecnologiche. Un’occasione per mettere alla prova progettazione, programmazione, problem solving e lavoro di squadra.

Studenti e coach durante le gare

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A rendere ancora più speciale l’edizione bresciana sono stati i risultati ottenuti dai team del territorio, protagonisti in più categorie.

I campioni bresciani

I primi posti nelle rispettive categorie sono andati a:

RoboMission Kids: Hacker in Erba

RoboMission Elementary: LIM Team

RoboMission Junior: TFO13

Il successo del LIM Team ha anche un valore simbolico sul fronte dell’inclusione nelle discipline tecnologiche: la squadra è composta da due ragazze e un ragazzo ed è stata l’unica, nella categoria Elementary, con presenza femminile. Un segnale che conferma come la robotica educativa possa essere uno spazio sempre più accessibile e stimolante per tutte e tutti.ù

Il team LIM Team (categoria RoboMission Elementary)

Successo bresciano anche nella categoria RoboMission Junior, dove il titolo nazionale è andato al team TFO13, mentre nella RoboMission Kids, il titolo è andato agli Hacker in Erba. Grazie alla vittoria nelle rispettive categorie, i tre team bresciani rappresenteranno l’Italia alla finale mondiale della World Robot Olympiad, in programma a San Juan (Porto Rico) nel dicembre 2026.

Ottimi piazzamenti anche per gli altri team locali

La presenza bresciana si è distinta anche con altri piazzamenti di rilievo, a conferma della qualità del lavoro svolto durante l’anno da scuole e team del territorio.

Nella categoria RoboMission Junior:

terzo posto per WASABI Team

quarto posto per I PROCIONI ARRABBIATI

sesto posto per GANGSTER

Nella categoria RoboMission Elementary:

terzo posto per ONE PIECE TEAM

Nella categoria Future Innovators Senior:

sesto posto per EXplosivi

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Queste squadre hanno inoltre ottenuto la qualificazione agli Open championships internazionali, in programma in USA ed India a settembre e Croazia a ottobre: un’esperienza che permetterà ai giovani partecipanti di confrontarsi con team provenienti da tutto il mondo.