Controlli a Brescia, 7 divieti di accesso alle aree del centro

Roberto Manieri
Dall’operazione anche 14 decreti di allontanamento, 11 avvisi orali e 19 fogli di via obbligatori
La Questura di Brescia ha condotto una serie di servizi di prevenzione a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nel fine settimana. I controlli sono stati effettuati da 50 agenti in varie zone della città, tra cui in centro storico, autostazione, stazione e vie limitrofe, parchi vari.

I controlli

Sono stati controllati 13 esercizi pubblici, 92 autoveicoli e 351 persone, di cui 122 stranieri e 97 con precedenti penali e di polizia. Sono stati definiti 19 fogli di via obbligatori emessi a carico di persone con precedenti penali, 11 avvisi orali per cittadini italiani e stranieri pericolosi. Ancora: 7 divieti di accesso alle aree urbane del centro città (Dacur) emessi a carico di individui pregiudicati e 14 decreti di allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari irregolari in Italia.

Un 43enne bresciano è stato denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e violazione del foglio di via dopo che è stato trovato con 3 coltelli a serramanico. Un 44enne marocchino invece è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale. Un 32enne italiano è stato arrestato per l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare per i reati di furto aggravato e detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

