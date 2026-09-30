Paura su un aereo diretto a Tel Aviv: «Un pilota voleva farlo schiantare»

Il velivolo è poi atterrato a Tabuk, in Arabia Saudita. A quanto emerge, il codice indicante un dirottamento è scattato in seguito a una lite tra il pilota, di origine russa, e il copilota ucraino

30 settembre 2026 1 ' di lettura

Un volo della compagnia FlyDubai - Foto Epa/Stringer © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti aereodirottamentoincidente aereoDubaiTel Aviv Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...