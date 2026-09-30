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Paura su un aereo diretto a Tel Aviv: «Un pilota voleva farlo schiantare»

Il velivolo è poi atterrato a Tabuk, in Arabia Saudita. A quanto emerge, il codice indicante un dirottamento è scattato in seguito a una lite tra il pilota, di origine russa, e il copilota ucraino
Un volo della compagnia FlyDubai - Foto Epa/Stringer © www.giornaledibrescia.it
Un volo della compagnia FlyDubai - Foto Epa/Stringer © www.giornaledibrescia.it

Un aereo passeggeri proveniente da Dubai e diretto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che in mattinata aveva attivato il codice indicante un dirottamento, è atterrato in Arabia Saudita nello scalo di Tabuk. L’emergenza era stata segnalata in seguito a una lite tra il pilota, di origine russa, e il copilota ucraino.

Le ricostruzioni

A confermarlo è a compagnia aerea FlyDubai, la quale ha ufficialmente annunciato che «i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza».

Parlando con Yedioth Ahronot, alti funzionari del settore aeronautico israeliano riferiscono invece che non è ancora stata esclusa l’ipotesi di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l’altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l’aiuto di alcuni passeggeri israeliani

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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