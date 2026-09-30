Paura su un aereo diretto a Tel Aviv: «Un pilota voleva farlo schiantare»

Un aereo passeggeri proveniente da Dubai e diretto all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, che in mattinata aveva attivato il codice indicante un dirottamento, è atterrato in Arabia Saudita nello scalo di Tabuk. L’emergenza era stata segnalata in seguito a una lite tra il pilota, di origine russa, e il copilota ucraino.
Le ricostruzioni
A confermarlo è a compagnia aerea FlyDubai, la quale ha ufficialmente annunciato che «i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza. Non si è trattato di un incidente di sicurezza».
First images from @flydubai flight: one of the passengers with blood on his shirt https://t.co/zfJ4UsDeaO pic.twitter.com/XDLzuz0DbE— Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 30, 2026
Parlando con Yedioth Ahronot, alti funzionari del settore aeronautico israeliano riferiscono invece che non è ancora stata esclusa l’ipotesi di un incidente di sicurezza. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l’altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l’aiuto di alcuni passeggeri israeliani