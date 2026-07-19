I Carabinieri della Stazione di Vobarno hanno denunciato in stato di libertà 4 cittadini stranieri per furto aggravato.
L’indagine è partita dalla denuncia di gennaio per il furto di 14 climatizzatori industriali marca «Clivet» ai danni di una società di Vobarno. Dopo approfondite indagini i militari hanno identificato i presunti responsabili e recuperato l’intera refurtiva: 14 climatizzatori per un valore stimato di circa 35mila euro, poi restituiti alla società. I 4 indagati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria di Brescia per furto aggravato.
Vobarno, rubano 14 climatizzatori: quattro denunciati
Il furto ai danni di una società del paese. Di circa 35mila euro il valore complessivo degli impianti sottratti
I climatizzatori rubati
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