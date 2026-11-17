La politica come esperienza personale, la destra come storia da raccontare e Brescia come punto di riferimento. Stasera alle 21.30 su Teletutto torna «L’Irriverente»: ospite di Andrea Cittadini sarà Viviana Beccalossi, protagonista di un faccia a faccia che intreccia il suo percorso politico con le vicende della destra bresciana e nazionale.
Un confronto per ripercorrere scelte, incontri e passaggi di una vita nelle istituzioni, ma anche per riflettere sull’identità e sulle trasformazioni di un’area politica, sulle sue contraddizioni e sul rapporto con il passato. Nel corso dell’intervista Beccalossi affronta anche il tema della strage di piazza Loggia: un passaggio che tocca una ferita ancora aperta nella memoria della città.
Al centro della conversazione c’è poi Brescia, il legame con il territorio e con una comunità che ha accompagnato la sua esperienza pubblica. Tra ricordi e riflessioni sull’attualità, un racconto che mette insieme la dimensione personale e quella politica.