Viviana Beccalossi si racconta a «L’Irriverente» su Teletutto

Appuntamento stasera, martedì 17 novembre, alle 21.30 con un faccia a faccia che intreccia il suo percorso politico con le vicende della destra bresciana e nazionale

17 novembre 2026 1 ' di lettura

Viviana Beccalossi Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Viviana BeccalossiL'irriverenteTeletutto Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...