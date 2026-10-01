Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Per ora non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni. Il critico d’arte già lo scorso anno era stato ricoverato al Gemelli, a causa dell’aggravamento delle condizioni di salute dovute a una sindrome depressiva. Tra le ultime apparizioni pubbliche di Sgarbi si ricordano quella alla Milanesiana a Bergamo a luglio, al festival culturale diretto dalla sorella Elisabetta, e quella ad agosto a Rovereto per tracciare la rotta del museo Mart di cui è presidente.
Vittorio Sgarbi ricoverato in terapia intensiva a Roma
Il critico d’arte si trova al Policlinico Gemelli. Al momento non è previsto un bollettino medico sulle sue condizioni
Vittorio Sgarbi
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