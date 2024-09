«Vittoria in movimento» chiude con un giorno d’anticipo per maltempo

A causa del maltempo previsto per domani, le attività di «Vittoria in movimento» previste per giovedì 5 settembre in piazza Vittoria saranno annullate.

Si concluderà quindi questa sera il quinto e ultimo appuntamento del progetto voluto dal Comune di Brescia per rendere piazza Vittoria uno spazio di incontro e di aggregazione sempre più attrattivo e vissuto, promuovendo lo sport come strumento educativo, culturale e inclusivo e trasformando la piazza in una palestra a cielo aperto nel cuore della città.

Saranno i volontari delle associazioni Asd Brescia Sport più badminton, Brescia baseball softball Asd, L’occhio del lupo Asd, M2 Fitness Club, Asd Accademia dei pedoni, Bushido, Asd La Futura Brescia e Motus Atletica ad accompagnare il pubblico nel corso della serata dedicata, per il gran finale, a numerosi sport: badminton, baseball, attività cinofile, fitness, scacchi, arti marziali e atletica.

Il villaggio sportivo di piazza Vittoria resterà aperto dalle 18.30 alle 23. L’ingresso è libero e la partecipazione alle lezioni proposte è completamente gratuita.