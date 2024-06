In piazza Vittoria al via un progetto per coinvolgere i giovani attraverso lo sport

Da catalizzatore del disagio giovanile a luogo, potenziale, di inclusione. Per piazza Vittoria l’Amministrazione comunale di Brescia vara il progetto «Vittoria in movimento», che partirà da fine giugno con un palinsesto di attività sportive, coordinate da circa 30 società sportive, e altre iniziative che coinvolgeranno anche la vicina piazza Mercato.

«È l’inizio di un percorso, il messaggio che l’Amministrazione vuole dare è di ascolto – ha spiegato l’assessore allo Sport, Alessandro Cantoni –. I nostri giovani con certi disagi manifestano un grido d’aiuto: ci sono tanti strumenti con quali si possono aiutare, uno di questi è lo sport. Vogliamo offrire ai ragazzi spazi in cui sentirsi sicuri e protetti e attraverso lo sport crescere con valori più sani».

La conferenza stampa di presentazione di Vittoria in movimento

Un progetto presentato come complementare all’attività della Polizia locale, e che muove da un tavolo di lavoro tra assessorati alle Politiche educative, Promozione della città, Sicurezza e Sport. L’identikit dei frequentatori della piazza lo fornisce un’analisi delle cooperative K-Pax, Calabrone e Adl Zavidovici: piccoli gruppi, fino a sei ragazzi, in prevalenza di origine nord-africana e con background migratorio, il 59% dei quali con età tra i 14 e i 18 anni. Molti i minori non accompagnati, più di 50 identificati dalla Locale nei suoi 25 interventi da settembre 2023 a marzo 2024. Polizia Locale che dall’1 gennaio al 15 maggio ha effettuato 232 controlli di videosorveglianza, 20 identificazioni e 8 denunce a piede libero, per danneggiamenti a spazi pubblici, risse, lesioni e disturbo della quiete, più una per resistenza alla forza pubblica. Solo due le uscite per furto e possesso di droga.

Con lo sport, ci saranno anche iniziative di politiche giovanili e di coinvolgimento degli esercenti della piazza, con il contributo delle cooperative Codici e Dedalus, più un ciclo di conferenze su marginalità e disagio economico, con il Forum diseguaglianze e diversità. Il villaggio sportivo, aperto in orario serale, partirà dal 25 al 27 giugno con pallavolo e beach volley, poi dal 9 all’11 luglio danza e arti marziali, dal 16 al 18 luglio fitness e arrampicata, dal 23 al 25 luglio sport a racchetta e dal 3 al 4 settembre tre giorni multisport.

Quello del disagio giovanile in piazza Vittoria, ha detto l’assessora alla politiche giovanili Anna Frattini, è «un tema da affrontare nella sua complessità, non in modo stereotipato». Per l’assessore alle attività produttive Andrea Poli, il progetto è parte di una strategia: «La sicurezza non è stato sottovalutata, ma interventi in presenza di reati non sono una strategia, che cerca invece di andare alle cause di un fenomeno».