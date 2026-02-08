Viti sull’asfalto a Paratico, torna il rischio delle gomme forate

Dopo qualche mese di tregua, sulle strade del centro storico di Paratico sono ricomparse le viti. La questione di questi spargimenti sull’asfalto dura da più di un anno: era iniziata tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 quando alcune vie, in particolare quelle che dalla periferia verso Capriolo portano al centro storico e lo attraversano - quindi la zona industriale delle Foppe, via Malighetti e il tratto iniziale di via Cavour - erano state cosparse varie volte di viti che avevano danneggiato gli pneumatici di una decina di auto in transito.

Leggi anche Paratico, viti sulla strada per bucare le gomme delle auto

Secondo chi in Comune si sta occupando della questione, l’autore (o gli autori) lo faceva - ed evidentemente ancora lo fa - per disincentivare il traffico molto sostenuto che la sera dopo il lavoro, dalle 17 alle 19, attraversa le strette strade del paese provocando disagio ai residenti. L’ultimo episodio si è verificato la settimana scorsa in via don Moioli, tra la chiesa parrocchiale e il cimitero, quindi in una via diversa dal solito, in cui finora non si erano ancora registrati episodi simili e dove il traffico nelle due ore di punta del dopo-lavoro (tra le 17 e le 19) non diventa più intenso. La questione è fastidiosa per tutti, perché chiunque di passaggio può forare le ruote del suo veicolo e in Comune sono decisi a risolvere la situazione.

«Abbiamo acquistato quattro telecamere mobili e la prossima settimana con il comandante della Locale decideremo come utilizzarle - spiega l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Ministrini -. Questi strumenti sono più versatili delle foto-trappole, già disposte in alcune zone, perché queste ultime scattano a ogni passaggio di veicolo o persona e ci si ritrova a dover consultare migliaia di fotografie. La telecamere mobili, invece, possono essere spostate e presentando un filmato hanno una fedeltà agli accadimenti che registrano più attendibile». Con queste premesse, cogliere sul fatto il colpevole o comunque disincentivarne le azioni potrebbe essere solo una questione di tempo.