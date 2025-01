Visite riservate ai tesori di Brescia per gli abbonati annuali di Arriva

Il 26 gennaio alle 15.30 il museo di Santa Giulia ospiterà un appuntamento riservato agli abbonati annuali di Arriva Italia: una visita guidata e a prezzo speciale per la mostra Khalid Albaih.

L’evento si inserisce in un calendario di eventi riservati per gli abbonati annuali di Arriva Italia che ogni mese propone – in collaborazione con i Musei di Brescia – visite guidate a mostre e musei della città con biglietto ridotto speciale e al costo agevolato di 5 euro per la guida a partecipante. Per partecipare è obbligatorio contattare il Cup di Brescia Musei al numero 030.8174200 o scrivere a cup@bresciamusei.com.

Le prossime occasioni per usufruire della convenzione sono:

23 febbraio, 15.30: visita guidata al Corridoio Unesco (Museo di Santa Giulia e Brixia. Parco archeologico di Brescia romana).

30 marzo, 15.30: visita guidata alla Pinacoteca Tosio Martinengo.

27 aprile, 15.30: visita guidata ai Musei del Castello.

Accompagnatori

Oltre agli eventi riservati mensili, tutti gli abbonati Arriva Italia possono acquistare per sé e per un accompagnatore un biglietto d’ingresso agevolato nella categoria convenzioni per i siti museali bresciani e per le mostre temporanee. Basterà mostrare alla biglietteria la tessera Arriva Italia e un documento d’identità valido. La convenzione è valida anche per gli acquisti online. Ulteriori informazioni sui siti arriva.it/agevolazione-musei/ e www.bresciamusei.com.