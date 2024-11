Khalid Wad Albaih: «Guerra in Sudan non dimenticata ma vittima di razzismo»

L’artista visivo e cartoonist politico è anche attivista per i diritti civili: a Santa Giulia la sua mostra

3 ' di lettura

Khalid Wad Albaih

Nato nel 1980 in Romania, Khalid Wad Albaih è un artista politico sudanese, attivista per i diritti civili e giornalista freelance, cresciuto come membro della diaspora sudanese a Doha, in Qatar. Ha pubblicato le sue opere sociali e politiche principalmente sui media online arabi e internazionali, e la sua arte grafica è stata anche esposta pubblicamente a livello internazionale. Sente sulla propria pelle i drammi che affliggono il suo Paese, come si evince da una dichiarazione rilasciata al quo