Violenza sulle donne al centro della puntata di «Messi a fuoco»

In occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, che cade lunedì 25 novembre, questa sera l’argomento sarà al centro della trasmissione «Messi a fuoco», in onda alle 20.30 su Teletutto.

In studio, ospiti di Andrea Cittadini, ci saranno l’assessore all’Istruzione, formazione e Lavoro di Regione Lombardia, Simona Tironi, l’avvocato Luisa Garatti, presidente del Comitato delle Pari Opportunità dell'ordine degli avvocati di Brescia, e Moira Ottelli presidente di Butterfly, società cooperativa che si occupa di housing sociale per l'autonomia protetta e l'inclusione sociale delle donne vittime di violenza. In collegamento ci sarà Emanuele Ricifari presidente dell’Associazione nazionale funzionari di Polizia. In collegamento ci saranno Andrea Poddighe e Chiara Marzaroli, per parlare di un progetto musicale ideato a favore delle donne vittima di violenza e contro la violenza di genere.

Omicidio Ziliani

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata all’omicidio di Laura Ziliani, la vigilessa di Temù. In aula torna il trio criminale, le figlie Paola e Silvia Zani e Mirko Milani, condannati all’ergastolo in primo grado. In tribunale oggi è attesa la sentenza d’appello.