Violenza sessuale sulle ex dipendenti, tre anni al titolare di una pasticceria della Valtrompia

Il titolare di una pasticceria della Valtrompia è stato condannato a tre anni di reclusione dal Tribunale di Brescia per violenza sessuale nei confronti di alcune sue ex dipendenti. Era stata una di loro, una ragazza di 29 anni, a denunciare ai carabinieri che il 44enne le aveva palpeggiato il seno, spiegando poi che anche altre colleghe subivano le stesse indesiderate attenzioni.

Fatti che altre due ragazze, che hanno lavorato nel locale in tempi diversi, hanno confermato quando la Procura le ha chiamate a testimoniare in aula. In particolare le ragazze avevano spiegato che quando dovevano andare in magazzino il titolare le seguiva, si chiudeva la porta alle spalle e ne approfittava per toccarle. Nei racconti delle giovani donne, una delle quali minorenne all'epoca dei fatti, anche avances sgradite, pressanti inviti ad uscire e battute grevi e di cattivo gusto.

Nell'udienza che ha chiuso il processo il pubblico ministero Alessio Bernardi aveva chiesto 2 anni e 6 mesi, mentre la difesa aveva sostenuto la versione dell'imputato, che quando è stato sentito ha negato i contatti fisici e parlato solo di frasi e battute che avevano unicamente intenti scherzosi, e chiesto per lui l'assoluzione o in subordine la riqualificazione del reato in molestie. Il Tribunale invece ha emesso una condanna superiore alle richieste della Procura.