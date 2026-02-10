Giornale di Brescia
Violenta la figlia minorenne che rimane incinta: arrestato il padre

Paolo Bertoli
L’adolescente è stata portata in ospedale dalla madre per dei dolori all’addome. Lì la terribile scoperta. La situazione durava da anni
La vittima è una ragazza adolescente
Un uomo straniero, di origini bengalesi, residente in provincia, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura dopo la denuncia partita d’ufficio dal pronto soccorso dell’ospedale. L’accusa per lui è di violenza sessuale aggravata sulla figlia minorenne, rimasta poi incinta

Come già accaduto nel 2024 per un’altra vicenda che si era consumata nel centro migranti di Collio, anche in questo caso la minorenne è stata accompagnata in ospedale dalla madre perché accusava inspiegabili dolori all’addome. I medici hanno immediatamente capito che l’adolescente era incinta.

Immediatamente sono state attivate tutte le procedure previste per situazioni così delicate. Grazie agli accertamenti è emerso che la piccola, fin dalla più tenera età, è stata vittima delle attenzioni sessuali del padre che più volte l’ha costretta a subire rapporti sessuali. L’uomo si trova ora in carcere.  

Argomenti
violenza sessualebambina incinta
