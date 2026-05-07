A Villa Carcina c’è un’aula studio aperta h24, sette giorni su sette

Un’aula studio aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette , con Wi-Fi potenziato, più prese elettriche e serrature elettroniche per garantire l’accesso continuato. È il nuovo volto dello spazio giovani «Vil.Lab» di Villa Carcina , che sarà inaugurato sabato prossimo (9 maggio) alle 14 alla biblioteca comunale. «L’aula esisteva già prima ma l’abbiamo nettamente potenziata» spiega il consigliere comunale alle Politiche giovanili Filippo Tabladini.

L’accesso avverrà da un ingresso esterno tramite badge , richiedibile in municipio: in questo modo l’aula studio potrà funzionare in autonomia rispetto agli orari di apertura della biblioteca. Gli interventi hanno riguardato anche l’installazione di uno schermo per proiezioni e la predisposizione di un secondo ambiente per le attività «ad alta voce», così da rendere il Vil.Lab non solo un’aula studio, bensì anche uno spazio multifunzionale per la socialità.

L’inaugurazione

L’inaugurazione aprirà la giornata di «Next Generation House», iniziativa promossa dal Tavolo Alleanza per i giovani con Comune, Bcc Brescia e Vil.Lab. Dalle 14.30 alle 18 a Villa Glisenti saranno allestiti degli stand informativi pensati per aiutare i ragazzi a orientarsi tra università, formazione, esperienze all’estero e volontariato.

Per l’area università e formazione saranno presenti UniBs, UniCatt, Accademia SantaGiulia, Its Machina Lonati e Accademia Laba. Per le esperienze all’estero ci saranno Cultural Care, EuroDesk Sarezzo e YouMore Aps, mentre sul fronte del volontariato locale e globale parteciperanno Fondazione Tovini, Coop La Vela, Medicus Mundi, No One Out e Csv. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 17.30, spazio anche a «Next Gen Talks», incontro dedicato al tema «Restare o partire: scelta o conseguenza?».

Il confronto affronterà il rapporto tra giovani, opportunità e territorio, interrogandosi su quanto la permanenza o la partenza siano frutto di una scelta consapevole o di condizioni esterne. Interverranno l’onorevole Fabrizio Benzoni, Alessandro Tommasi di Future Proof Society, la professoressa Mariasole Bannò dell’Università di Brescia e Anna Frattini, assessora del Comune di Brescia. La conclusione sarà affidata alla serata curata dalla Pro loco di Sarezzo, dalle 18 alle 23, con dj set e area food. L’iniziativa punta a tenere insieme servizi, orientamento e socialità, partendo da uno spazio rinnovato che vuole diventare un punto di riferimento stabile.