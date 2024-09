Vigili del fuoco bresciani al rientro dopo tre giorni in Romagna

La squadra dei Vigili del fuoco di Brescia inviata in Emilia Romagna ha operato al Centro protesi Inail di Vigorso di Budrio, tra le più importanti realtà europee nel campo dell’ortopedia tecnica. A causa dell'alluvione la struttura ha dovuto sospendere tutte le attività tecniche e sanitarie. Un intero piano dell’edificio, largo 40 metri e lungo circa 300, è stato invaso da due metri d’acqua e i cinque pompieri bresciani sono dovuti intervenire con una motopompa di ultima generazione da 6mila litri al minuto, in dotazione al comando di via Scuole, per liberare la struttura da acqua e fango.

«Dopo essere arrivati a Bologna - ha spiegato il caposquadra dei vigili del fuoco di Brescia, Guido Bruschi - ci hanno subito mandati a Budrio per intervenire su questo edificio. Abbiamo impiegato circa cinque ore per svuotarlo dall’acqua». Il giorno dopo, venerdì, la squadra è stata inviata a Faenza dove ha operato fino a tarda sera. Ieri, dopo aver ripulito l’attrezzatura i cinque vigili del fuoco sono rientrati a Brescia. «In questa fase - ha concluso Bruschi - l’emergenza è finita. Tutti i vigili del fuoco appartenenti ad altre regioni sono rientrati nei propri comandi, sostituiti da colleghi emiliani».