Da Brescia un gruppo della Protezione civile in partenza per la Romagna

Anche i volontari di Protezione civile di Brescia partiranno nella notte per raggiungere la Romagna. Al momento sono due i gruppi della nostra provincia pronti a tornare dopo due anni sui luoghi già visitati nel maggio del 2023: Lumezzane, che porterà in Romagna il modulo segreteria con il supporto di Marcheno, e Roncadelle, con mezzi più operativi, l’Unimog per il lavaggio delle strade dal fango e una piccola ruspa per la rimozione di detriti.

Dodici in tutto i volontari bresciani che alle otto di domattina raggiungeranno Bagnocavallo. In tutto Regione Lombardia ha inviato 45 volontari dalle diverse province e il gruppo più numeroso è proprio quello bresciano. Sono concitate in Broletto, dove gli uffici stanno operando per organizzare l’invio dei gruppi. Inizialmente sembrava dovesse essere più numeroso il contingente scelto per dare supporto alla popolazione colpita dall’alluvione e da Brescia erano pronti a partire i gruppi di Palazzolo, Ome-Monticelli, Franciacorta e i volontari della Val Carobbio.

Poi l’altolà di Regione che ha rinunciato ad inviare i gruppi della provincia più vicina ai territori alluvionati e scelto di mobilitare piccoli gruppi da tutte le province lombarde. Al momento quindi le disposizioni sono queste e i volontari dovrebbero operare una settimana prima del ricambio.

«Un sentito ringraziamento ai volontari bresciani di Protezione civile che stanno per partire e a quelli che sono pronti a farlo. La vostra dedizione, il vostro spirito di solidarietà e la vostra competenza sono un faro di speranza in un momento di grande difficoltà per la popolazione romagnola, alla quale va tutta la nostra solidarietà» ha dichiarato il Presidente della Provincia di Brescia, Emanuele Moraschini.