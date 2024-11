Viale Piave è stato riaperto al traffico nel doppio senso di marcia

Viale Piave è stato riaperto oggi al traffico nel doppio senso di marcia ed è stata ripristinata la viabilità originaria di via Benedetto Marcello, interessate in questi mesi dagli importanti lavori per la posa di un nuovo acquedotto e per alcuni interventi migliorativi sulla rete del gas, realizzati da A2A Ciclo Idrico.

Si tratta dell’ultima fase dei lavori, avviati in estate, che si concluderanno con il completamento degli allacci, entro febbraio 2025, e l’asfaltatura definitiva, prevista nella primavera del prossimo anno. Nei mesi di dicembre e gennaio le attività saranno sospese.

Il cantiere, organizzato in quattro fasi, ha interessato la metà orientale di viale Piave, circa 450 metri dalla rotonda di viale Bornata alla scuola media Carducci.

L’intervento rientra nel programma di riduzione delle perdite idriche dell’acquedotto cittadino ed è stato programmato a seguito dei monitoraggi di A2A Ciclo Idrico, che hanno segnalato perdite di rete - in questa zona - quasi 4 volte più alte rispetto al dato medio cittadino, con possibile discontinuità di servizio.