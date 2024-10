Brescia, i cantieri estivi sono ancora aperti: la città aspetta

Restano deviazioni e sensi unici in viale Piave, via Volta e via Foro Boario: all’ora di punta concerti di clacson

Via Vantini - Foto © www.giornaledibrescia.it

Con l’asfalto rovente e le strade sgombre, quando lo scorso luglio i cantieri urbani erano spuntati come funghi, quei cartelli gialli sembravano quasi essere al posto giusto: davano l’idea di una città svuotata e in mutamento. Ma ora, con l’autunno ormai inoltrato, Brescia ancora punteggiata di straordinarietà tra «deviazioni», «strade alternative» e «modifiche alla viabilità» fa a pugni con gli spostamenti ordinari dei bresciani. In arrivo barriere e varianti per ridurre i rumori delle Provinci