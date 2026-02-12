Spray al peperoncino, studenti intossicati alla scuola Carducci

Non è stata trovata alcuna bomboletta spray, ma dopo una serie di accertamenti, non ci sarebbero molti dubbi. L’allarme scattato questa mattina alla scuola secondaria Carducci di viale Piave in città è dovuto a un’intossicazione allo spray urticante.

La ricostruzione

Intossicazione alla scuola Carducci - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Stando ai primi accertamenti, il fatto sarebbe avvenuto nell’aula di alfabetizzazione dell’istituto. A dirlo è stato proprio il dirigente scolastico Enzo Manno, che si è subito mobilitato allertando il personale del 118 e gli agenti della Polizia di Stato.

Sono in corso ora le visite dei medici, ma nessuno è in gravi condizioni, nemmeno l’insegnante che per primo ha manifestato i sintomi. Alcuni studenti, con il consenso dei genitori, sono andati in ospedale per degli accertamenti.

Le indagini

Per quanto riguarda il responsabile o i responsabili, la scuola, insieme alla Polizia, stanno svolgendo ulteriori verifiche. Non è da escludersi che lo spray sia stato spruzzato anche nel corridoio e nel bagno vicini all’aula di alfabetizzazione. Sul posto, anche se sono rientrati quasi subito, anche i Vigili del fuoco che hanno escluso la perdita di gas all’interno della scuola.