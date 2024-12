Via Porta Pile sarà a traffico limitato da venerdì 20 dicembre

Si chiude il cerchio del progetto Ztl Carmine varato dalla Loggia nel settembre 2022. Dopo l’installazione dei portali all’incrocio tra via Marsala e via Fratelli Bandiera, e all’intersezione tra via Marsala e contrada del Carmine, da questo venerdì 20 dicembre, anche via Porta Pile diventerà zona a traffico limitato.

I lavori

Con la chiusura del cantiere dell’Università degli Studi di Brescia, che ha di fatto bloccato l’incrocio tra via Porta Pile e via delle Battaglie, l’Amministrazione ha installato il portale per il controllo del traffico in corrispondenza della rotatoria che interseca la stessa via Porta Pile e via San Faustino.

La nuova viabilità - Immagine/Comune di Brescia

Sarà attivo dal 7 gennaio, ventiquattro ore su ventiquattro, ma per trenta giorni da quella data ci sarà il consueto periodo di pre esercizio, con il supporto della Polizia Locale: le sanzioni, quindi potranno scattare solo dalla fine di questa fase.

Le modifiche

«Con conclusione del cantiere dell’Università possiamo procedere con la fase due del progetto di ztl e dunque con il varco di via Porta Pile – sottolinea il vicesindaco, Federico Manzoni –. Ci saranno anche alcune piccole modifiche viabilistiche». A spiegarle è Nadia Bresciani, responsabile del servizio tecnico del settore Mobilità, eliminazione barriere architettoniche e trasporto Pubblico: «Il tratto più a nord di via Battaglie che era senso unico a scendere, sarà invertito, diventando nord-sud, per dare maggiore sbocco in uscita dalla ztl verso via Porta Pile e via Marsala. L'altra novità è l’istituzione dello stop su via Porta Pile all’incrocio con via Battaglie, per ridurre la velocità di transito sulla strada».

Dove sarà installato il portale - Immagine/Comue di Brescia

Manzoni ha confermato che il Comune sta valutando l’istituzione di altre ztl. I residenti, gli esercenti e i titolari di posti macchina all’interno dell’area interessata dalla modifica, nel caso non fossero già in possesso del permesso, possono richiederlo online attraverso il Portale dei servizi del Comune.