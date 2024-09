Università Statale, inaugurato il nuovo palazzo: sale studio e uffici

Dopo oltre tre anni di cantiere, è stato inaugurato oggi pomeriggio il nuovo edifico dell’Università degli Studi di Brescia all’angolo tra via Porta Pile e via Battaglie, destinato a ospitare sale studio e uffici per i docenti dell’UniBs. Perché prenda effettivamente vita occorrerà attendere la conclusione degli lavori di finitura, ma «entro Natale» sarà fruibile. Il cantiere esterno, che dall’estate 2021 impedisce il passaggio delle auto in via Porta Pile e via Battaglie, con conseguenze anche per gli esercenti, sarà invece rimosso dai primi di ottobre, ha assicurato il vicesindaco con delega alla Mobilità Federico Manzoni.

Uffici e sale studio

Visto dall’esterno, il nuovo edificio riprende le forme della struttura preesistente, completamente demolita all’invio dei lavori. All’interno, gli spazi sono divisi tra quelli destinati ai docenti e quelli per gli studenti. Sale studio e zone ristoro e relax per i ragazzi sono al piano interrato, al primo piano e al quarto, mentre l’ultimo piano ospita una suggestiva terrazza panoramica per lo studio e la socializzazione. Al primo, al secondo e al terzo piano ci sono invece sale riunioni, sale lettura e uffici dove si trasferiranno alcuni professori dalle sedi di Giurisprudenza ed Economia: gli spazi lasciati così vuoti a palazzo Calini ai Fiumi e in contrada Santa Chiara saranno prossimamente oggetto di una riqualificazione «per trovare ulteriori spazi didattici», ha spiegato il rettore dell’UniBs Francesco Castelli.

Le sale studio portano i nomi dei corsi d’acqua sotterranei di Brescia, richiamati anche nella grafica dipinta sui muri, gli spazi sono accessibili a persone con disabilità motoria e visiva, grazie alla segnaletica tattile e auditiva. Tutto lo svolgimento del cantiere è stato inoltre documentato con foto e video nell’ambito del progetto «Porta Pile – Un racconto spazio temporale», coordinato dalla professoressa Ivana Passamani e realizzato dallo studio BAMSphoto Rodella, mentre i graffiti presenti all’interno del vecchio edificio demolito sono stati fotografati e riprodotti in pannelli all’interno di alcune sale.

L’investimento

Il piano economico dell’opera era di 5 milioni e 500 mila euro, di cui 2 milioni e 800 mila finanziati dal Ministero per l’Università e la Ricerca con il Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche. La realizzazione è stata affidata dall’impresa di Napoli operazione srl, la progettazione definitiva ed esecutiva a Rtp Studio associato degli architetti Montini e Pelelgrini. Un «cantiere complicato», ha riconosciuto l’ingegnere Alessandro Paderno dell’Ufficio progettazione di Ateneo, soprattuto per la necessità di una demolizione nel centro storico, concluso con qualche ritardo rispetto alla fine lavori preventivata. «Abbiamo usato qualche mese in più, ma tutto questo in epoca di Covid, di difficoltà nel reperimento dei materiali, di aumento dei prezzi», ha ricordato il rettore Castelli, che ha poi espresso la soddisfazione per il nuovo edificio donato alla città: «Credo che sia uno dei pochi esempi di abbattimento e ricostruzione di edifici nel centro storico – ha detto –. Ci rendiamo conto che la costruzione ha creato dei disagi agli abitanti e agli esercenti del quartiere: ce ne scusiamo, ma offriamo in cambio questo nuovo edificio». Un dono apprezzato dalla presidente del Consiglio di Quartiere Tina Venturelli: «Nonostante sia foriera di qualche problematica nel nostro CdQ, la presenza dell’università è un fattore importantissimo e qualificante per il quartiere», ha detto.

Ai tempi dell’inizio dei lavori il rettore era Maurizio Tira, intervenuto sulle recenti polemiche sul valore estetico della nuova struttura: «L’Università è un player per la rigenerazione urbana, basta guardare il cambiamento di via San Faustino – ha rivendicato –. Ma la conformazione di un edificio che non aveva nessun valore estetico non poteva portare a un falso». Per la sindaca di Brescia Laura Castelletti il nuovo edificio è «occasione per creare un ulteriore ecosistema universitario e rigenerare il quartiere universitario. L’Amministrazione – ha detto – accompagna l’università nella sua scelta di investimenti : il nostro compito è creare quelle condizioni ideali perché Brescia sia sempre più città europea».