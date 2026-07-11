Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaBrescia e Hinterland

Via Gallo, minaccia i soccorritori e aggredisce gli agenti: arrestato

Ora, per due anni, il 39enne residente in città non potrà accedere alle aree vicine al bar in cui è avvenuto l’episodio e nelle vie limitrofe
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

L'intervento della Polizia
L'intervento della Polizia

Prima ha aggredito e minacciato il personale del 118, intervenuto proprio per soccorrerlo, poi, quando ha visto i poliziotti, si è scagliato anche contro di loro. Per fermarlo gli agenti hanno dovuto usare lo spray al peperoncino. In manette è finito un 39enne residente in città, con alle spalle condanne proprio per episodi di violenza contro le forze dell'ordine, e già destinatario di un Dacur per tutti i bar della città.

È successo nei giorni scorsi a Brescia, fuori da un bar di via Gallo. È qui che i soccorritori sono intervenuti, dopo aver ricevuto la segnalazione di un uomo che si aggirava per la strada in evidente stato di agitazione anche a causa dell'alcol. Ma quando ha rotto le cinghie della barella è stato necessario allertare la Polizia.

Il questore Paolo Sartori, pertanto, in considerazione di quanto accaduto e della «pericolosità dimostrata dal soggetto», ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) da via del Gallo e limitrofe per un periodo di 2 anni. Nei suoi confronti, inoltre, sempre il questore ha disposto – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza finalizzata alla successiva irrogazione della sorveglianza speciale.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
aggressionespray al peperoncino
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...