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Vestone, scontro tra due auto sulla provinciale: traffico in tilt

L’incidente è avvenuto sulla Sp237, nelle vicinanze di un cantiere: tre le persone coinvolte, ma nessuna di loro in gravi condizioni
Ubaldo Vallini
Scontro tra due auto sulla Sp237 a Vestone
Scontro tra due auto sulla Sp237 a Vestone

Incidente tra due auto sulla Sp237 a Vestone, a pochi chilometri dal confine con Lavenone. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone, due coniugi e una donna di Mura: i primi viaggiavano a bordo di una Volvo, che arrivava da Idro; la seconda, invece, era alla guida di una Fiat Panda, che usciva dalla strada laterale che porta all'Italgros.

La Volvo fuori strada
La Volvo fuori strada

L’impatto è avvenuto all’altezza di un cantiere: a causa dei new jersey la visuale non è ottima e lo specchio installato allo stop a quanto pare non ha aiutato i conducenti.

Sul posto, oltre ai carabinieri e alla Polizia locale della Valsabbia che si occuperà della dinamica, sono intervenute ambulanze e Vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe grave.

L’incidente ha causato importanti disagi alla viabilità, visto che la strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi alle persone ferite, i rilievi e la rimozione dei veicoli.

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