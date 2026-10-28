Vestone, scontro tra due auto sulla provinciale: traffico in tilt

Incidente tra due auto sulla Sp237 a Vestone, a pochi chilometri dal confine con Lavenone. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre persone, due coniugi e una donna di Mura: i primi viaggiavano a bordo di una Volvo, che arrivava da Idro; la seconda, invece, era alla guida di una Fiat Panda, che usciva dalla strada laterale che porta all'Italgros.
L’impatto è avvenuto all’altezza di un cantiere: a causa dei new jersey la visuale non è ottima e lo specchio installato allo stop a quanto pare non ha aiutato i conducenti.
Sul posto, oltre ai carabinieri e alla Polizia locale della Valsabbia che si occuperà della dinamica, sono intervenute ambulanze e Vigili del fuoco. Fortunatamente nessuno di loro sarebbe grave.
L’incidente ha causato importanti disagi alla viabilità, visto che la strada è rimasta chiusa per consentire i soccorsi alle persone ferite, i rilievi e la rimozione dei veicoli.