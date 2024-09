A Vestone non si può ancora bere l’acqua dell’acquedotto

È ancora in vigore l’ordinanza che da giovedì scorso vieta l’uso dell’acqua dell’acquedotto nel centro di Vestone e a Mocenigo, a causa di uno sversamento di olio emulsionabile che ha reso l’acqua non potabile.

In un primo momento era stato completamente chiuso l’acquedotto, poi l’acqua è ritornata a scorrere ma solo per scopi igienici (usare lo sciacquone per intendersi) e non per uso alimentare o per lavarsi.

L’amministrazione comunale sta seguendo con attenzione l’evolversi della situazione e ha sollecitato A2A Ciclo Idrico e ATS a fornire quanto prima le analisi dei campioni d’acqua prelevati in diversi punti del paese. «Siamo in attesa dei primi risultati – spiega il sindaco Renato Verdelli –: già questa mattina ci forniranno le analisi dei primi prelievi effettuati. Se l’acqua risulterà potabile revocheremo l’ordinanza altrimenti, bisognerà attendere l’esito dei prelievi che sono stati effettuati nei giorni successivi».

Anche oggi è stata fatta girare una pattuglia della Polizia locale che con il megafono ha ricordato alla popolazione di non utilizzare l’acqua, se non per scopi igienici.