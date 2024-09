A Vestone l’acqua potrebbe non essere potabile. Dai rubinetti, in gran parte del paese e della frazione Mocenigo, potrebbe uscire acqua non bevibile per un migliaio di residenti. In attesa di ulteriori controlli la fornitura è stata sospesa.

Così si legge in un comunicato diffuso via social a metà del pomeriggio di oggi dal Comando della Locale della Valle Sabbia: «Si informa la cittadinanza del Comune di Vestone che è stata momentaneamente interrotta la fornitura di acqua sul territorio comunale di Vestone, nell’abitato di Mocenigo e Vestone compreso tra la Pescheria di Via E. Rinaldini e il centro sociale sito in via Bettinzoli, a causa di probabili infiltrazioni di alcune sostanze nell’acquedotto che potrebbero nuocere alla salute (ancora da accertare)».

La popolazione residente nella zona, si aggiunge: «Si invita a non utilizzare l’acqua, qualora disponibile, fino a nuove disposizioni».

Gli uffici preposti del Comune di Vestone ed il gestore della fornitura stanno svolgendo verifiche ed accertamenti. Per venirne a capo potrebbero volerci diversi giorni.