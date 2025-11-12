Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaBassa

Verolanuova, la «don Bracchi» compie 10 anni e accoglie Radio Basilica

Viviana Filippini
L’associazione nata nel nome del parroco scomparso amplia le attività solidali integrando la storica emittente
Il rinnovato studio di Radio Basilica Verolanuova
Il rinnovato studio di Radio Basilica Verolanuova
AA

Sono passati tredici anni dalla scomparsa di don Luigi Bracchi, parroco di Verolanuova, ma il suo ricordo è rimasto radicato nella comunità, tanto che essa ha fondato l’ «Associazione di volontariato don Luigi Bracchi» che, in questo 2025, festeggia i dieci anni di vita. Per questo importante traguardo la «Don Bracchi», con sede nella canonica, si arricchisce di una novità con l’accorpamento di Rbv (Radio Basilica Verolanuova) la quale, dopo 43 anni di attività, è entrata a far parte dell’associazione di volontariato e sarà uno strumento in più per divulgare la cultura della solidarietà e raggiungere più persone.

L'inaugurazione dello studio rinnovato di Rbv
L'inaugurazione dello studio rinnovato di Rbv

La missione

La «Don Bracchi» è una realtà nata e cresciuta nel cuore della parrocchia verolese come sostegno e mezzo operativo della Caritas, realtà che ha come punto di riferimento la grande generosità del compianto parroco don Luigi Bracchi, ed è da sempre attiva nella promozione della solidarietà verso il prossimo in difficoltà, ispirandosi ai valori cristiani. Fondamentali sono l’ascolto, il sostegno e l’integrazione di persone e famiglie in difficoltà. La «Don Bracchi» ha come presidente attuale don Mario Bonomi, il parroco di Verolanuova e Cadignano, ma ha anche un’assemblea di soci come organo deliberativo e un consiglio direttivo come organo esecutivo che nomina il presidente, ed è un ente iscritto al Registro unico nazionale enti del terzo settore. Attualmente i soci volontari sono 35, mentre i volontari che danno un aiuto, ma non sono soci, sono una decina.

Don Luigi Bracchi
Don Luigi Bracchi

«L’Associazione di volontariato Don Luigi Bracchi – afferma il parroco, don Mario Bonomi – è davvero il braccio della comunità, teso verso il prossimo: è l’espressione reale del principio di carità che si manifesta in gesti concreti verso coloro che sono in difficoltà, per diventare così testimonianza viva del Vangelo nella vita di ogni giorno».

Le attività

Tra le attività svolte c’è lo sportello di ascolto presente da tempo e punto di riferimento per tante persone che raccontano le proprie difficoltà, ma anche le speranze ai volontari che li accolgono e ascoltano dando un supporto e un aiuto. Inoltre, tutte le settimane, negli spazi dietro la chiesa, viene fatta per i bisognosi la distribuzione del pane e di alcuni generi alimentari. Non manca l’attenzione ai giovani che arrivano da famiglie con fragilità ai quali l’associazione cerca di dare aiuto orientandoli verso le realtà associative locali, sostenendoli economicamente quando serve, per permettere loro di partecipare ed essere parte delle varie attività aggregative del paese.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
terzo settoreCaritassolidarietàgiovanivolontariatoVerolanuova
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario