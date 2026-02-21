Verolanuova, caso di meningite a scuola: «Niente quarantena»

Un caso di meningite è stato registrato circa due settimane fa all’istituto Pascal Mazzolari di Verolanuova e ha coinvolto una studentessa e una classe della scuola superiore.

L’intervento sanitario

La segnalazione risale all’8 febbraio e, dopo la conferma della diagnosi, Ats Brescia si è da subito attivata, come da procedura, informando tutti coloro entrati in contatto con la persona che aveva contratto la malattia per sottoporli a un percorso di profilassi antibiotica. Gli alunni e i docenti della classe dove si è presentato il caso di meningite sono stati quindi sottoposti a una sorveglianza sanitaria della durata di una decina di giorni a partire dall’ultimo contatto con la giovane, per verificare l’eventuale comparsa dei sintomi della patologia.

Non è stata però necessaria la quarantena, tutto è andato per il meglio e nessuno degli studenti e docenti è rimasto a casa, anzi tutti hanno continuato a frequentare le lezioni entrando regolarmente in classe, visto che la scuola è rimasta aperta. «L’intervento dell’Ats di Brescia – ha detto Paola Bonazzoli, dirigente scolastica – è stato rapido, con la messa in atto della profilassi che alunni e docenti hanno seguito senza il manifestarsi di alcun sintomo. Siamo inoltre sereni e contenti, perché la persona colpita da meningite sta pian piano migliorando».