A Verolanuova si festeggiano i 330 anni dell’artista Tiepolo

Viviana Filippini
Dal 6 all’8 marzo il paese bassaiolo ricorderà il pittore veneziano, presente nel Bresciano con varie opere
La «Caduta della manna» di Giambattista Tiepolo
Verolanuova si prepara a dire «Buon Compleanno Tiepolo». È tutto pronto nel paese della Bassa bresciana dal 6 all’8 marzo per i 330 anni dalla nascita di Giambattista Tiepolo, avvenuta il 5 marzo del 1696.

Per festeggiare l’artista veneziano da venerdì 6 a domenica 8 marzo ci sarà la rassegna «Un gran Miracolo di ingegno ed arte» inserita nel ciclo di incontri di «Verolanuova Inaspettata», promossa dalla parrocchia di Verolanuova e patrocinata dal Comune, con appuntamenti dedicati al Tiepolo e ai due grandi teleri presenti nella Basilica di San Lorenzo a Verolanuova. Tali appuntamenti sono organizzati in occasione della quarta edizione de «I luoghi dei Tiepolo in festa», promossa dalla Rete Tiepolo Sites – I Luoghi dei Tiepolo, a cui aderisce anche la parrocchia di Verolanuova.

Il programma

Si comincia venerdì 6 marzo, alle 20.45, in basilica con don Mario Bonomi, parroco del paese e una meditazione di carattere teologico, ispirata ai soggetti delle tele, dal titolo: «Abramo e Mosè. Due grandi personaggi citati da Tiepolo». Ingresso libero.

Dettaglio del quadro «Caduta della manna» di Giambattista Tiepolo
Sabato 7 marzo, alle 21, il coro «Voci dalla Rocca di Breno» proporrà l’elevazione spirituale «Tra arte e musica. Ecco l’Huomo», con testi tratti dall’Officio della Quaresima dei Disciplini di Breno (XV secolo). Una serata per lasciarsi abbracciare dalla musica antica, in un clima di raccoglimento e contemplazione sempre nella Basilica di San Lorenzo. Ingresso libero, senza prenotazione.

Giornata intensa

Domenica 8 marzo, nel pomeriggio, ritorna «Tiepolo a Verolanuova» con una visita guidata che farà conoscere ogni dettaglio delle tele di Giovan Battista Tiepolo presenti nella Basilica di San Lorenzo in due turni (alle 14.45 e alle 16.45) con prenotazione obbligatoria e contributo di 5 euro che andranno alla parrocchia. Per prenotarsi contattare WhatsApp 338.2668622 o consultare questo link, al momento della prenotazione indicare l’orario scelto per la visita guidata e un numero di telefono).

Sempre nel pomeriggio dell’8 marzo, alle 15.45, i restauratori Paola Guerra e Antonio Zaccaria, che nel 2022 si sono occupati del restauro delle tele verolesi del Tiepolo, narreranno alcune curiosità del loro grande lavoro nell’incontro «Restaurare Tiepolo. Dietro le quinte di un genio». Inoltre, nel pomeriggio di domenica 8 marzo sarà possibile visitare gratuitamente e senza prenotazione le sale di Palazzo Gambara, sede del Comune di Verolanuova.

Giambattista TiepoloVerolanuova
