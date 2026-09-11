Venticinque anni dall’11 settembre 2001: ha cambiato il mondo?

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

I fatti e le immagini di quel giorno sconvolsero l’opinione pubblica e continuano a impressionare ancora oggi: a tanti anni di distanza quegli attacchi restano ancora uno spartiacque della storia del Ventunesimo secolo?

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali