Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaItalia e Estero

Venticinque anni dall’11 settembre 2001: ha cambiato il mondo?

I fatti e le immagini di quel giorno sconvolsero l’opinione pubblica e continuano a impressionare ancora oggi: a tanti anni di distanza quegli attacchi restano ancora uno spartiacque della storia del Ventunesimo secolo?
Le Torri gemelle dopo l'attacco - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it
Le Torri gemelle dopo l'attacco - Foto Ansa/Epa © www.giornaledibrescia.it

Sono passati 25 anni dall’11 settembre 2001. Il crollo delle Torri gemelle a New York, l’attacco al Pentagono, gli aerei dirottati, la minaccia al cuore degli Stati Uniti d’America: i fatti e le immagini di quel giorno sconvolsero il mondo e continuano a impressionare a tanti anni di distanza. Da quel giorno molte cose cambiarono, con segni tangibili ancora oggi – basta pensare alle procedure di sicurezza negli aeroporti.

Dopo gli attacchi, ci fu la controversa reazione dell’amministrazione statunitense, con le guerre in Afghanistan e in Iraq che diedero vita ad ampie contestazioni da parte dell’opinione pubblica e della società civile di tutto il mondo. E da allora conflitti e tragedie non sono cessati, dall’invasione dell’Ucraina al 7 ottobre e ai massacri a Gaza: a cinque lustri di distanza da quella giornata di settembre del 2001, pensate che rappresenti ancora uno spartiacque nella storia del Ventunesimo secolo o che la sua portata sia stata diminuita dagli eventi successivi (al netto della tragedia che comunque è stata)? Diteci la vostra nel sondaggio qui sotto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
11 settembre 2001di' la tua
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...