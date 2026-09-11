Venticinque anni dall’11 settembre 2001: ha cambiato il mondo?

Sono passati 25 anni dall’11 settembre 2001. Il crollo delle Torri gemelle a New York, l’attacco al Pentagono, gli aerei dirottati, la minaccia al cuore degli Stati Uniti d’America: i fatti e le immagini di quel giorno sconvolsero il mondo e continuano a impressionare a tanti anni di distanza. Da quel giorno molte cose cambiarono, con segni tangibili ancora oggi – basta pensare alle procedure di sicurezza negli aeroporti.
Dopo gli attacchi, ci fu la controversa reazione dell’amministrazione statunitense, con le guerre in Afghanistan e in Iraq che diedero vita ad ampie contestazioni da parte dell’opinione pubblica e della società civile di tutto il mondo. E da allora conflitti e tragedie non sono cessati, dall’invasione dell’Ucraina al 7 ottobre e ai massacri a Gaza: a cinque lustri di distanza da quella giornata di settembre del 2001, pensate che rappresenti ancora uno spartiacque nella storia del Ventunesimo secolo o che la sua portata sia stata diminuita dagli eventi successivi (al netto della tragedia che comunque è stata)? Diteci la vostra nel sondaggio qui sotto.