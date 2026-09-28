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Vendeva borse e accessori contraffatti, denunciata una bresciana

L’operazione della Guardia di Finanza di Cremona ha portato al sequestro di oltre 7mila metri quadrati di tessuti. Oscurato anche un profilo social, coinvolte una società e altre due persone
Operazione della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dalla Procura di Brescia
Operazione della Guardia di finanza di Cremona, coordinata dalla Procura di Brescia

Una vasta operazione della Guardia di Finanza di Cremona, coordinata dalla Procura di Brescia, ha portato alla luce una filiera di prodotti contraffatti con il coinvolgimento di tre persone e una società, per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Contestati, oltre alla contraffazione, anche ricettazione, autoriciclaggio e illeciti amministrativi a carico degli enti.

L'indagine è partita da un sequestro effettuato nell'ottobre 2024 al «Vanitas Market» di Cremona, dove una donna bresciana vendeva borse e altri accessori realizzati con tessuti recanti falsi loghi di marchi dell'alta moda. Nella successiva perquisizione domiciliare sono stati sequestrati gli strumenti per la produzione, oltre 120 articoli finiti e tessuti contraffatti.

Gli accertamenti sui social e sui dispositivi informatici hanno consentito di ricostruire un'attività di vendita online, attraverso un profilo Instagram con circa 4.200 follower: tra marzo 2019 e aprile 2025 sarebbero stati venduti oltre 1.000 articoli, per un giro d'affari superiore a 138mila euro, anche all'estero. Disposto dal gip di Brescia il sequestro e l'oscuramento del profilo.

Le indagini sulla filiera hanno portato al sequestro di oltre 7mila metri quadrati di tessuti contraffatti o di illecita provenienza, sufficienti, secondo gli investigatori, a realizzare oltre 10mila articoli. Le posizioni emerse sono state segnalate alle Procure competenti di Roma, Bergamo, Torino, Como, Varese e Ancona.

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