Vende alcolici a minorenni: denunciato il titolare del bar

Un gruppo di ragazzi minorenni stava comprando alcolici in un bar di via Mantova, quando sono stati sorpresi dalle forze dell'ordine: denunciato il titolare del locale. Non solo, lo stesso è stato multato con una sanzione amministrativa di svariate migliaia di euro per carenze igieniche, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo e assenza di tracciabilità degli alimenti.

Nel fine settimana

L'operazione, coordinata dalla Questura, è stata condotta nel fine settimana dagli agenti della Polizia di Stato insieme ai carabinieri (presenti anche i Nas) e ai militari della Guardia di Finanza con il supporto dell'unità cinofila della Polizia locale di Brescia. I controlli sono stati effettuati nei luoghi della movida cittadina, in modo particolare nella zona di corso Magenta e piazzale Arnaldo.

È qui che recentemente gruppi di giovanissimi si sono resi protagonisti di episodi per cui si è reso necessario l'intervento della Polizia. Giovedì sera, invece, si è svolto un servizio interforze ad Alto Impatto tra la stazione ferroviaria, il Carmine, via Garibaldi e nelle zone finite al centro di esposti da parte di cittadini esasperati.

Nel corso del servizio sono state denunciate quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti ed è stato sanzionato un esercizio commerciale nel quale sono stati trovati 15 chilogrammi di generi alimentari non conformi alla norme igieniche e un magazzino non accatastato, in contrasto alle norme sulla sicurezza sul lavoro. Complessivamente sono state identificate 170 persone e controllati 36 veicoli (con 3 sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada).