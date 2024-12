Vasco Rossi brinda con un Franciacorta d’autore

Un tocco d’artista pienamente rovatese per il Blasco nazionale. Per l’ottavo anno consecutivo le bollicine della notte di San Silvestro di Vasco Rossi arrivano dalla fantasia di Giampaolo Belotti, artista rovatese maestro del pennino. Si tratta di una Mathusalem (una bottiglia da sei litri) di Franciacorta Docg, realizzata dalla cantina Vezzoli, con una decorazione tutta a mano di Belotti.

«La bottiglia di quest’anno – spiega Belotti – richiama i sette concerti a San Siro e i quattro a Bari, al San Nicola, con in bella mostra il drago che era l’immagine ufficiale dello show». La consegna è avvenuta a Bologna al «Blasco fan club» grazie al tramite di un amico comune, Luca Clo del ristorante Europa 92.

Incontri

Negli scorsi mesi era stato invece Belotti a portare a Vasco «un cofanetto, che ha apprezzato particolarmente, con tutte le Favole di Barbara», le fiabe benefiche che Belotti e la scrittrice Barbara Dall’Osso realizzano da un decennio, destinando il ricavato ai bambini con disabilità. Non è un caso che l’incontro sia avvenuto a Bologna: la Dall’Osso, da anni in Franciacorta, ha infatti origini felsinee e proprio sotto le Due Torri sono iniziati i primi interventi del sodalizio, grazie alla collaborazione con l’associazione Gli amici di Andrea.

Ora è invece la volta di una maxibottiglia di Franciacorta Docg, arrivata direttamente nelle mani del rocker di Zocca dopo essere passata da quelle, cariche di creatività artistica, dell’illustratore e disegnatore di Rovato già proiettato ora a pensare come sarà la bottiglia del prossimo San Silvestro.

La fantasia a Belotti non è mai mancata. Per anni è stato infatti il creatore ufficiale delle cartoline per il Pavarotti and Friends, oltre a cimentarsi con ogni altra tipologia d’arte, senza mai dimenticare l’anima corrosiva delle sue vignette ma non disdegnando, in passato, anche altre incursioni tra vino e disegno, come nel caso delle bottiglie realizzate per artisti (come il cast di Beautiful) e sportivi come Valentino Rossi). «Sempre e comunque – chiosa Belotti – bottiglie di Franciacorta Docg».