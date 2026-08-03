Varese, lo scambia per il compagno della ex e lo uccide investendolo

È morto dopo essersi fermato ad aiutare una sconosciuta. È la tragedia costata la vita a Federico Venco, 36 anni, di Samarate, in provincia di Varese, travolto e ucciso intorno alle 23 di ieri a Somma Lombardo (Varese), lungo la strada che porta alla frazione di Maddalena, affacciata sul Ticino. Per il suo omicidio, nella notte, è stato arrestato un 43enne residente in zona che, dopo averlo scambiato per un rivale in amore, lo avrebbe investito con la propria auto.
La donna di 39 anni che Venco si era fermato ad aiutare era l’ex compagna del presunto omicida, che aveva accettato di incontrarlo un’ultima volta dopo aver chiuso la relazione da meno di un mese, dietro le insistenze dell’uomo. Quest’ultimo l’avrebbe infine convinta con la scusa di restituirle alcuni effetti personali.
Il fatto
Ieri sera la donna, in sella alla sua moto, stava raggiungendo il luogo dell’incontro, fissato vicino al cimitero della Maddalena, seguendo le indicazioni sul cellulare. Durante il tragitto avrebbe però perso lo smartphone, rimanendo di fatto senza navigazione. È a quel punto che Venco, passando casualmente, l’ha vista da sola in una strada buia e in difficoltà, decidendo di fermarsi per darle una mano.
Il problema della 39enne era facilmente risolvibile: Samarate e Somma Lombardo sono quasi un unico centro abitato e il 36enne conosceva la strada per raggiungere il luogo dove la donna era diretta. Le avrebbe dato alcune indicazioni e, visto che mancava poca strada, si sarebbe offerto di accompagnarla per evitare che si perdesse. Si trattava, in fondo, di deviare il proprio percorso di pochi minuti.
Il 43enne era già in attesa e, secondo quanto ricostruito finora dagli investigatori, vedendo la sua ex insieme a un altro uomo avrebbe perso il controllo. Convinto che si trattasse del nuovo compagno della donna, avrebbe accelerato, investendolo e uccidendolo.
Non solo. Dopo aver travolto il 36enne, il 43enne sarebbe sceso dall’auto e avrebbe aggredito anche la donna, iniziando a picchiarla. A bloccarlo sono stati alcuni passanti che, assistendo alla scena, lo hanno fermato e hanno chiamato il 112.
Per Federico Venco non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il 43enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio. Le indagini fanno inoltre emergere il forte sospetto che il 36enne possa aver salvato la vita della donna. Nell’auto del 43enne sono infatti stati trovati un grosso sasso, che avrebbe potuto essere utilizzato come arma, e un piccolo coltello. Le inquirenti e gli inquirenti stanno valutando anche l’ipotesi che l’uomo avesse attirato l’ex compagna all’incontro con l’intenzione di farle del male.