Varese, lo scambia per il compagno della ex e lo uccide investendolo

La vittima, Federico Venco, si era fermata per prestare aiuto alla donna, ex compagna del presunto omicida che aveva accettato di incontrarlo un’ultima volta: si trovava in moto sul ciglio di una strada buia perché aveva perso il cellulare

03 agosto 2026 2 ' di lettura

Il luogo dell'omicidio - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti omicidioVarese Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...