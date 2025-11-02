Vandali sul monte Pizzocolo, il Cai ripristina la segnaletica

Il Cai di Salò ha ripristinato la segnaletica sulla cresta del Monte Pizzocolo dopo gli atti vandalici. In seguito all’allerta segnalata la scorsa settimana, relativa al gesto sconsiderato di chi aveva imbrattato il sentiero con spray rosso, tracciando bollini e frecce non ufficiali che portavano gli escursionisti verso un canalone pericoloso, arriva una buona notizia.

Leggi anche Spray rosso e frecce verso il dirupo: vandali sul monte Pizzocolo

Grazie al tempestivo intervento della sezione salodiana del Cai, e in particolare del Gruppo operativo Sentieri e Cartografia (Sosec), la segnaletica irregolare è stata rimossa e quella ufficiale ripristinata e rinforzata. Un’operazione accurata, resa possibile dall’impegno dei volontari che, con competenza e passione, si occupano quotidianamente della manutenzione dei percorsi montani. Il Cai, ancora una volta, ha dimostrato con i fatti che il rispetto e la tutela dei nostri sentieri sono un dovere di tutti e che la montagna va vissuta con responsabilità e rispetto. L’auspicio è che episodi simili non si ripetano più, affinché la rete escursionistica continui a essere un patrimonio comune.