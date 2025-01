Vandali a Bagnolo Mella: cestini bruciati e cartelli abbattuti

A Bagnolo Mella la conta dei danni è davvero pesante. Ignoti, si presume comunque possa essere stata una banda, hanno incendiato dei cestini, uno vicino la scuola, hanno vandalizzato la zona giochi del nuovo parchetto e infine hanno abbattuto tutta la segnaletica sulla rotonda vicino all'Italghisa. Sui fatti sta indagando la Polizia locale di Bagnolo Mella per riuscire a risalire all’identità di chi, la notte del 31 dicembre, si è divertito a vandalizzare varie zone del centro.

La condanna

Comportamenti stigmatizzati pesantemente anche dall’Amministrazione comunale: «A seguito del Capodanno abbiamo riscontrato problematiche in alcune zone del Comune – si legge in un comunicato stampa –. Gli eccessi nel festeggiamento da parte di individui incivili hanno causato danni ai beni pubblici in diverse aree del paese. Poche persone maleducate che hanno agito in sfregio al rispetto del buon senso di convivenza. Un comportamento inacettabile per il quale sono in corso con la Polizia locale verifiche per individuare le responsabilità ed applicare i conseguenti provvedimenti. Il senso civico si coltiva insieme anche con l’individuazione di soluzioni condivise».