Vandali all’oratorio di Villa Carcina, bruciati i cassonetti

Si sono verificati nuovi atti vandalici a Villa Carcina. Ancora una volta l’obiettivo è stato un oratorio del territorio: nella notte a cavallo tra martedì e mercoledì i cartoni e i contenitori in plastica per il vetro utilizzati per la raccolta differenziata sono stati dati alle fiamme.

Questo purtroppo è solo il più recente di una serie di atti che negli ultimi mesi hanno interessato alcune zone tra cui appunto gli oratori. Tra il 30 e 31 ottobre scorsi una spaccata all’oratorio della frazione di Cailina aveva provocato ingenti danni alla struttura a fronte di un bottino che non arrivava ai 20 euro.

Quell’episodio in particolare aveva consentito di appurare che gli autori erano ragazzi giovani: i residenti della zona avevano udito distintamente le voci delle persone che si sono intrufolate in oratorio. Nel caso degli episodi delle scorse notti per ora non ci sono informazioni precise anche se più di un indizio porterebbe sempre ad un gruppo di ragazzi, forse lo stesso. Comportamenti che sono bravate o veri e propri atti vandalici che stanno esasperando la comunità.

«Confermiamo che in paese ci sono stati episodi di vandalismo – dice l’assessore alla Sicurezza del Comune di Villa Carcina, Stefano Colosio –. Assicuriamo, però, che la situazione è sotto controllo e che le Forze dell’ordine sono al lavoro per assicurare i responsabili all’autorità giudiziaria». Stando a quanto affermato da Colosio, perciò, i vandali avrebbero i giorni, se non le ore, contati.