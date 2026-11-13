Valsaviore, Comuni uniti contro lo spopolamento e per attrarre turisti

Non solo attirare turisti, ma costruire una Valsaviore in cui sia possibile continuare a vivere, lavorare e investire. È questo l’obiettivo dello studio commissionato dall’Unione dei Comuni a Eurac Research di Bolzano, i cui risultati saranno presentati domani alle 20 al centro polifunzionale di Berzo Demo. Si tratta di un percorso durato sei mesi, nato dalla volontà di affrontare le sfide della montagna a partire dallo spopolamento, dalla mobilità e dalla difficoltà di garantire servizi adeguati ai residenti.
Le linee guida
Lo studio, sviluppato attraverso analisi socioeconomiche e confronti con il territorio, individua tre direttrici: un laboratorio intercomunale per rafforzare la collaborazione tra i cinque Comuni, una comunità vitale capace di offrire opportunità a chi vuole restare o tornare e una valle da scoprire attraverso un turismo sostenibile e integrato. Tra i temi sui quali le Amministrazioni vogliono concentrarsi ci sono mobilità e cicloturismo. Il lavoro dei ricercatori ha coinvolto anche cittadini e realtà locali, per far emergere non solo le criticità della zona, ma anche le risorse su cui costruire nuove opportunità.
Qualità della vita
Particolare attenzione è stata riservata alla qualità della vita, ad accessibilità dei servizi, possibilità abitative e occupazionali, agricoltura, cultura e paesaggio. L’idea è di superare interventi isolati, favorendo una progettazione condivisa tra i Comuni e una maggiore collaborazione con associazioni e operatori economici. Le indicazioni emerse dovranno ora essere tradotte in priorità e azioni concrete, valutandone la fattibilità e le ricadute sui residenti. «Ci siamo affidati a professionisti esterni per avere una visione diversa dalla nostra - spiega Giamba Bernardi, presidente dell’Unione -. Noi che viviamo quotidianamente il territorio abbiamo idee precise su come dovrebbe svilupparsi, ma confrontarci con uno sguardo tecnico indipendente è utile. Non è detto che tutte le proposte risultino concretamente realizzabili, ma sono una base sulla quale ragionare».
Servizi e lavoro
L’obiettivo va oltre la promozione turistica, per creare servizi, lavoro e nuove prospettive per contrastare l’abbandono dei paesi montani. «Dobbiamo ripensare la mobilità - aggiunge Bernardi -. Come Unione abbiamo già deciso di presentare, nell’ambito del rinnovo delle concessioni idroelettriche, un progetto di collegamento ciclopedonale turistico verso il Trentino. Lo riteniamo strategico, ma sarà interessante capire se anche lo studio confermerà questa direzione. Stiamo investendo molto e speriamo che questo lavoro diventi un punto di partenza per orientare i prossimi progetti».