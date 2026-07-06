In Valsabbia tre ponti da sistemare: scattano le limitazioni sulle strade

La sicurezza sulle strade è fatta anche di controlli costanti, verifiche tecniche e scelte preventive capaci di intervenire prima che un problema diventi emergenza. In Valle Sabbia sono sotto osservazione due ponti lungo la Sp237 e un ponte lungo la Sp58 e per questo sono state introdotte limitazioni in attesa degli interventi definitivi, per garantire il transito quotidiano senza ignorare i segnali emersi dalle strutture.
Tra Agnosine e Odolo
Il primo fronte è la Sp237 del Caffaro, tra Agnosine e Odolo, dove le verifiche hanno interessato i ponti al km 24+720 e al km 25+066. Le criticità sono emerse nel monitoraggio svolto dalla Provincia con l’Università degli studi di Brescia, impegnata nella valutazione dei ponti provinciali. Ispezioni e approfondimenti hanno evidenziato un degrado diffuso, tale da rendere necessaria una manutenzione straordinaria.
In attesa della progettazione esecutiva, della gara e dell’avvio dei lavori, la Provincia ha disposto, nel tratto tra il km 24+550 e il km 25+450, il restringimento della carreggiata, il limite di velocità a 50 km/h e il divieto di sorpasso. Sono misure già in vigore e valide fino a revoca, pensate per evitare che i veicoli transitino sulle porzioni esterne degli impalcati, più ammalorate, riducendo così le sollecitazioni sulle parti compromesse.
A Capovalle
Dalla Sp237 l’attenzione si sposta alla Sp58 «Idro-Capovalle», nel territorio di Capovalle, dove il ponte tra il km 5+860 e il km 5+980 presenta criticità strutturali e fondazionali. Anche qui le verifiche rientrano nei controlli previsti dalle linee guida ministeriali e sono state seguite da approfondimenti che hanno portato all’attribuzione di una classe di attenzione «medio-alta».
Da qui la decisione di intervenire subito sulla viabilità, con restringimento della carreggiata, senso unico alternato regolato a vista (chi sale verso Capovalle dovrà fermarsi e dare precedenza ai veicoli diretti nel senso opposto), limite di velocità a 40 km/h e divieto di sorpasso.
Il provvedimento, già in vigore e valido fino a revoca, serve a tenere i mezzi lontani dalla parte esterna dell’impalcato più compromessa. Nel frattempo la Provincia ha anticipato al 2026 la ristrutturazione, prevista per il 2027, e ha avviato le procedure per affidare la progettazione.
Nuovo manto
Sempre lungo la Sp58 si è chiuso anche il capitolo dell’asfaltatura, in un tratto diverso e non in prossimità del ponte. La Provinciale era stata fresata mesi fa perché il vecchio manto risultava deteriorato e, con la pioggia, scivoloso, ma la soluzione provvisoria non aveva migliorato la percorrenza per moto e biciclette. Il nuovo asfalto, steso per circa un chilometro e mezzo in tre giorni, restituisce più regolarità e sicurezza.