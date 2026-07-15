Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Valcamonica, undici gruppi alpini si uniscono in una nuova realtà

Le Penne nere hanno dato vita all’intergruppo Ana Pizzo Badile-Concarena. L’obiettivo è creare una rete comune per sostenersi a vicenda

Giuliana Mossoni

La cerimonia di costituzione dell'intergruppo
La cerimonia di costituzione dell'intergruppo

Undici gruppi alpini della media Valcamonica hanno scelto di unire le forze, dando vita all’intergruppo Ana Pizzo Badile-Concarena, nuova realtà presentata con una cerimonia domenica a Capo di Ponte. Ne fanno parte i gruppi di Cerveno, Ono San Pietro, Novelle, Sellero, Paspardo, Cimbergo, Nadro, Ceto, Pescarzo, Cemmo e Capo di Ponte.

Gli obiettivi

Ciascuno conserverà la propria autonomia, l’identità e il legame con il paese di appartenenza, ma potrà contare su una rete comune per organizzare iniziative, sostenere le realtà più piccole e affrontare insieme le difficoltà del mondo alpino. A coordinare l’Intergruppo sarà Renzo Polonioli, affiancato dal segretario organizzativo Luca Santi, dal capogruppo di Nadro e consigliere zonale Luigi Giarelli e dal vicecapogruppo di Paspardo Tino Pacchieni. Tra gli obiettivi della neonata formazione ci sono la condivisione delle attività, l’aiuto reciproco e soprattutto il coinvolgimento delle nuove generazioni, necessario per garantire continuità ai valori e alla presenza degli alpini nelle comunità camune.

Unire le forze

La cerimonia di costituzione ha richiamato a Capo di Ponte decine di penne nere. Erano presenti il vessillo e il direttivo della sezione Ana Valcamonica, con in testa il presidente Ciro Ballardini, i gagliardetti dei gruppi camuni, i rappresentanti delle Amministrazioni locali e la banda capontina. La mattinata si è aperta con l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro al monumento agli alpini, quindi il corteo ha attraversato le vie del paese, sostando davanti al monumento ai caduti per un omaggio floreale.

Nella parrocchiale di San Martino, durante la messa, il parroco don Pierangelo Pedersoli ha benedetto il gagliardetto del nuovo intergruppo. Per il presidente Ballardini si tratta di una scelta di grande valore e significato: «Non si tratta di cancellare i campanili, ma di favorire una collaborazione più stretta, capace di trasformare le energie presenti sul territorio in progetti condivisi».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
AlpiniCapo di Ponte

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
SponsorizzatoRichiedei affida Instagram a due 25enni: +60% di vendite dai socialRichiedei affida Instagram a due 25enni: +60% di vendite dai social

I titolari di Richiedei e Il Laccio, storici calzaturifici a Brescia, hanno puntato su Evoluzione Imprese: «Siamo la prova che la giovane ETM è vincente»

Rivista BiesseRivista Biesse

Nel numero di luglio e agosto, in primo piano, la strada per salire in Maddalena.

SCOPRI DI PIÙ
Genius. 100 idee per essere feliciGenius. 100 idee per essere felici

Spunti e suggerimenti pratici ispirati a filosofi antichi e studiosi contemporanei.

SCOPRI DI PIÙ