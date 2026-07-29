Vacanze e furti in casa: ti preoccupano o sei tranquillo?

Estate, tempo di vacanze e di relax, ma pure di pericoli legati ai furti in casa. Anche nelle ultime settimane, come sottolineato ieri da Polizia di Stato, non sono mancati gli interventi legati a questo tipo di reati.
Sono numerose le accortezze che si possono adottare per limitare il più possibile i rischi: chiudere le porte a doppia mandata, dotarsi di portoncini blindati e di sistemi d’allarme, o di telecamere. E soprattutto non lasciare in casa grandi quantità di denaro o oggetti molto preziosi.
Voi come vi ponete rispetto al rischio furti di questo particolare periodo dell’anno? Vi preoccupa, non vi turba, o ritenete di aver adottato le contromisure giuste? Fateci sapere la vostra qui sotto.