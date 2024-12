Uomo trovato morto in casa a Flero, richiesto l’esame autoptico

Un uomo di 55 anni è stato trovato privo di vita all'interno del suo appartamento in via Umberto I a Flero. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Verolanuova della stazione di Bagnolo Mella.

Per fugare ogni dubbio sul fatto che la morte possa essere effettivamente – come si presume – dovuta a cause naturali, è stato chiesto un esame autoptico sul corpo del defunto. All'esterno dell'abitazione sono confluite alcune decine di persone: conoscenti e parenti della persona scomparsa.