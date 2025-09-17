«UniBs Street Party», festa in via Branze coi giocatori della Germani

«Mens sana in corpore sano»: non sappiamo se gli studenti dell’Università degli Studi di Brescia si siano ispirati a questo celebre motto latino, ma di sicuro sono consapevoli degli effetti benefici che lo sport ha sulla mente. E per iniziare al meglio (in modo sano) il nuovo anno accademico alcune associazioni studentesche hanno organizzato una festa a Brescia, in via Branze, dove lo sport è il protagonista assoluto.

Il programma

La seconda edizione di «UniBs Street Party» inizia alle 16 e continua fino alle 23 di questa sera tra musica, food truck e tornei sportivi. Una vera e propria festa in strada, occasione di incontro per studenti, matricole e docenti. L’obiettivo è far vivere ai ragazzi momenti di aggregazione con attività stimolanti, che arricchiscano il loro percorso accademico. Per tutto il pomeriggio il Campus nord di via Branze si anima quindi con tornei di calcio, pallavolo e padel, a seguire ci saranno esibizioni musicali, arrampicata su parete, street basket, giochi da tavolo e installazioni interattive.

Alle 19:30 sarà il momento dei saluti istituzionali con Francesco Castelli, Rettore dell’UniBs e la Sindaca Laura Castelletti. Dopo il benvenuto alle matricole, i giocatori della Germani premieranno i vincitori dei Campionati nazionali universitari e dei tornei sportivi. Insomma, una giornata veramente ricca di proposte che coloreranno le strade di Brescia fino alle 23 con musica e dj set.

La mobilità

L’evento è organizzato in collaborazione con diverse associazioni studentesche, Cus Brescia, Cooperativa la Nuvola del Sacco e il Comune. Per l’occasione via Branze sarà interdetta dalle 14 alle 23 circa (fino alla fine della manifestazione), dalla rotonda adiacente all’ex Ca’ Noa fino alla rotonda di viale Europa. Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata lungo i parcheggi di ambo i lati di via Branze dalle 7 fino al termine della festa.

Sarà però consentito l'utilizzo gratuito del parcheggio P1 (con ingresso e uscita unicamente su viale Europa) dalle 6.30 del 17 settembre fino alle 12 del 18 settembre. Per maggiori dettagli sul programma consultare il sito dell’Università di Brescia.