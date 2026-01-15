Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

UniBs: «Vicini agli studenti iraniani e ai loro famigliari»

«Auspichiamo che la tradizionale propensione accademica al dialogo e al confronto sappia, anche in questi giorni di crisi, arginare ogni tentativo di violenza e sopraffazione»
La bandiera iraniana srotolata durante una manifestazione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
La bandiera iraniana srotolata durante una manifestazione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

La situazione in Iran ha destato preoccupazione in ogni parte del mondo. Ieri la Farnesina ha invitato gli italiani a lasciare la Repubblica Islamica, mentre Trump dallo studio ovale ha dichiarato di essere stato informato che Teheran avrebbe fermato il massacro e che «non c’è nessun piano di esecuzioni». In questo contesto anche l’Università degli Studi di Brescia ha voluto esprimere la propria vicinanza alla popolazione iraniana.

«L'università di Brescia manifesta preoccupazione e sconforto per quanto sta avvenendo in Iran. La comunità accademica bresciana si sente vicina alle persone che soffrono a causa di ogni forma di aggressione e/o di violazione dei diritti umani e in particolare esprime la propria vicinanza alle e agli studenti iraniani iscritti alla Università di Brescia e ai loro famigliari».

UniBs dichiara poi nel comunicato «la propria convinta fiducia nella primazia del diritto e nel valore preminente del reciproco rispetto; anche per questo motivo, esprime la propria sincera vicinanza alle comunità che agiscono nelle università iraniane, auspicando che la tradizionale propensione accademica al dialogo e al confronto sappia, anche in questi giorni di crisi, arginare ogni tentativo di violenza e sopraffazione».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
UniBsUniversità degli Studi di BresciaIran
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario